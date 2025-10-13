Asta della maschera mortuaria in bronzo di Vladimir Vysotsky a Monaco

La prossima settimana, un’importante asta si svolgerà a Monaco, offrendo l’opportunità ai collezionisti e agli appassionati d’arte di aggiudicarsi un pezzo unico della storia culturale russa. Il bronzo realizzato dalla maschera mortuaria del celebre cantautore e attore sovietico Vladimir Vysotsky sarà messo all’incanto da Hermitage Fine Art.

Questo oggetto, che fa parte di una collezione più ampia di oltre 200 opere d’arte russe e dell’Est Europa risalenti al XIX secolo, sarà disponibile sia per le offerte dal vivo che per quelle online.

La vendita avrà luogo martedì prossimo, attirando l’attenzione di molti estimatori.

Un oggetto di grande significato

Il bronzo in questione proviene dall’eredità della moglie di Vysotsky, l’attrice francese Marina Vlady, e il suo valore è stimato tra i 100.000 e i 120.000 euro (circa 115.700-138.800 dollari). Questo pezzo rappresenta non solo un legame tangibile con un artista iconico, ma anche un capitolo significativo della cultura sovietica.

La creazione della maschera

La maschera originale in gesso è stata realizzata dal famoso scultore sovietico Yury Vasilyev il 25 luglio 1980, giorno della morte di Vysotsky, sotto la supervisione di Vlady. Si stima che siano stati prodotti solo due altri esemplari in bronzo a partire dalla maschera di gesso originale, rendendo questa offerta ancora più rara e preziosa.

Il lascito di un artista leggendario

Vysotsky, scomparso prematuramente a soli 42 anni a causa di problemi legati all’alcolismo, ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura russa grazie alle sue canzoni che affrontano temi come la libertà e la vita quotidiana. La sua voce roca e i testi incisivi continuano a risuonare anche a distanza di decenni dalla sua morte, rendendolo una figura di culto nell’Unione Sovietica e oltre.

Riflessioni di Marina Vlady

In un memoir del 2005, Vlady ha condiviso i suoi pensieri sulla creazione della maschera, invitando un “amico scultore” a catturare l’immagine del marito. Ha notato che alcuni considerano questa tradizione come qualcosa di macabro, mentre altri rimangono scioccati nel vedere un oggetto del genere appeso a una parete. Riferendosi alla passione di Vysotsky per la poesia, Vlady ha menzionato che il marito possedeva anche la maschera mortuaria del poeta Alexander Pushkin.

Questa asta non è solo un’opportunità di acquisto, ma anche una celebrazione della vita e dell’eredità di un artista che ha saputo toccare il cuore di molti attraverso la sua arte. Con l’avvicinarsi dell’evento, gli appassionati d’arte e i collezionisti di memorabilia storica si preparano a partecipare a questo significativo appuntamento.