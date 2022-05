Asteroide 27 maggio 2022: si avvicinerà alla Terra ed è grande sette volte il Colosseo

Entrerà nella zona che dista 4 milioni di km dalla Terra e viaggerà alla velocità di 76mila chilometri all'ora l'asteroide atteso il 27 maggio 2022

Un gigantesco asteroide è atteso per il 27 maggio 2022, i media specializzati spiegano che si avvicinerà alla Terra e che è grande sette volte il Colosseo. Il suo nome è (7335) 1989 JA e la Nsa lo ha classificato come potenzialmente pericoloso.

Per la precisione il transito dell’asteroide “vicino” al nostro pianeta è atteso per le 16:26 ora italiana di venerdì 27 maggio. E il 2022 è un anno in cui sono attesi molti asteroidi, ma quest’ultimo in ordine di attesa è inserito nell’elenco degli oggetti potenzialmente pericolosi per una mera classificazione di rischio.

Per il 27 maggio 2022 in arrivo un enorme asteroide

Questo significa che non vi è alcun pericolo di impatto ma solo un’occasione ghiottissima da un punto di vista astronomico.

Lo spiegano i calcoli del Center for Near Earth Objet Studies (CNEOS) della NASA, che hanno preso in esame le dimensioni dell’oggetto. Ha un diametro stimato di 1,8 chilometri, superiore a quello del 99% di tutti i NEO tenuti sotto controllo dagli scienziati. Cosa sono i NEO? Si tratta degli oggetti che orbitano entro una distanza di circa 50 milioni di chilometri dall’orbita terrestre. E per avere un raffronto dimensionale con le scale di grandezza della terra? Lui, (7335) 1989 JA, è grande quanto sei Tour Eiffel messe l’una sull’altra o più di 37 volte il Colosseo di Roma.

Due versioni sulle reali dimensioni

I dati Esa, quelli cioè dell’Agenzia Spaziale Europea, non coincidono: per gli scienziati del Vecchio continente l’asteroide avrebbe un diametro di 932 metri, esattamente la metà di quanto rilevato dalla NASA. Nel pomeriggio del 27 maggio l’asteroide sfreccerà alla velocità di 76mila chilometri orari a circa 4 milioni di chilometri dalla Terra. Che tipo di distanza è? Più o meno dieci volte la distanza media che separa la Terra dalla Luna.