Asteroide Bennu, quali sono le probabilità di un impatto con la Terra secondo la Nasa?

Fino al 2300 le possibilità che l'asteroide Bennu impatti sulla Terra saranno una su 1.750 (0,057%). Il singolo giorno più probabile sarà il 24 settembre 2182.

Un flusso di vento solare è atteso per il 25 agosto 2021 e intanto preoccupa l’asteroide Bennu: la Nasa ricalcola le probabilità di impatto con la Terra. Gli esperti assicurano che non ci sarebbe alcun motivo per preoccuparsi.

Asteroide Bennu, le possibilità di un impatto con la Terra

I ricercatori del Centro studi sui Near-Earth Object (Neo) della Nasa, guidati dall’italiano Davide Farnocchia, hanno calcolato le probabilità di un impatto dell’asteroide Bennu con la Terra. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Icarus.

Nei prossimi 300 anni le possibilità che l’asteroide raggiunga la Terra sono estremamente basse.

Asteroide Bennu, le possibilità di un impatto con la Terra: le previsioni della Nasa

Grazie ai calcoli condotti dalla Nasa, è stato possibile ridurre le incertezze sull’orbita dell’asteroide e determinare le possibilità di un suo impatto con la Terra.

Dai dati è emerso che la probabilità di un suo impatto entro l’anno 2300 è dello 0,057%, cioè 1 su 1.750. Il singolo giorno con la più alta probabilità di impatto pare sia il 24 settembre 2182, con lo 0,037% di possibilità, pari a 1 su 2700.

Asteroide Bennu, basse probabilità di un impatto con la Terra: le parole responsabile scientifico della missione

Dante Lauretta, responsabile scientifico della missione, ha parlato dell’asteroide Bennu, dichiarando: “I dati orbitali raccolti con Osiris-Rex ci hanno aiutato a calcolare meglio le possibilità di impatto di Bennu nei prossimi 200 anni e gli asteroidi potenzialmente pericolosi”.

Per calcolare il momento in cui l’asteroide sarà più vicino alla Terra sono stati analizzati i vari tipi di forze che possono influire sulla sua orbita mentre gira intorno al Sole.

Con luce, calore e forza di gravità, anche il Sole ha un effetto importante nel determinare il progressivo andamento dell’asteroide.