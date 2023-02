È accaduto nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023: un enorme asteroide si è disintegrato nell’atmosfera sopra al Canale della Manica, tra la Francia e l’Inghilterra.

Centinaia di persone hanno assistito allo spettacolo del cielo.

Asteriode esplode tra Francia e Inghilterra: è accaduto nella notte

È stato denominato 2023 CX1 e la sua particolarità è che si tratta solo del settimo asteroide il cui avvicinamento era stato previsto dal sistema di previsione delle meteore spaziali. L’enorme asteroide si è disintegrato alle 3:59, ora italiana, di questa notte proprio sopra al Canale della Manica, tra Francia e Inghilterra.

L’oggetto, di un metro di diametro, è esploso trasformando per qualche attimo la notte in giorno, regalando uno spettacolo mozzafiato alle persone che hanno potuto assistere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meteo Liguria | Weather (@meteo_limet)

Il commento degli esperti

Parlando di quanto avvenuto questa notte, il fisico americano e specialista di esplosioni aeree Mark Boslough del Los Alamos National Laboratory ha spiegato al Wales Online che: “Tantissime esplosioni aeree di queste dimensioni si verificano da qualche parte diverse volte all’anno, solo raramente queste vengono scoperte in anticipo.” Non si è trattato quindi di per sè di un evento così unico ed eccezionale, quanto importante perché scoperto in anticipo e molto ben documentato, essendo avvenuto in una zona particolarmente popolosa.