Asti, 24enne stuprata dopo una cena di lavoro: arrestato 28enne

Una ragazza di 24 anni è stata stuprata dopo una cena di lavoro ad Asti. Un 28enne, con altre intenzioni rispetto al lavoro, è stato arrestato. I due si erano conosciuti poche ore prima tramite degli amici in comune.

Un cittadino albanese di 28 anni, che da anni abitava sul territorio astigiano, è stato arrestato con la gravissima accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 24 anni. La giovane lo aveva conosciuto solo poche ore prima, quando degli amici in comune li avevano presentati. Erano andati a cena insieme per parlare di lavoro, in occasione dell’avvicinarsi del periodo della vendemmia. Purtroppo però, il 28enne albanese non aveva alcuna intenzione di dare un lavoro alla ragazza, ma il suo scopo era molto diverso e terribile.

Dopo averla convinta a fare una passeggiata lungo il Tanaro per parlare, l’ha portata in una zona appartata e l’ha violentata.

Asti, 24enne stuprata: la denuncia

La ragazza di 24 anni ha deciso di denunciare e le sue dichiarazioni hanno consentito agli inquirenti di aprire le indagini, che hanno trovato riscontro in ulteriori testimonianze che sono state raccolte dai carabinieri. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Asti, ha permesso di individuare i gravi indizi di reato a carico del ragazzo di 28 anni, che è stato arrestato.

Il Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Asti ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo di 28 anni, che è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Torino, a disposizione dell’A.G. astigiana. Il cittadino albanese dovrà rispondere della grave accusa di violenza sessuale nei confront di una ragazza, che è stata avvicinata con la finta promessa di un posto di lavoro.

Asti, 24enne stuprata: affidata al Centro antiviolenza Orecchio di Venere

La ragazza di 24 anni, come riportato dalle autorità, è stata accolta nell’ambiente protetto della “stanza tutta per sè” del Comando Provinciale Carabinieri di Asti, in attesa di essere affidata, per il successivo sostegno dopo la violenza, al Centro antiviolenza Orecchio di Venere di Asti. La ragazza avrà bisogno di un percorso di sostegno e supporto molto importante, per riuscire a superare le conseguenze mentali ed emotive della violenza.