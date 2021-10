Asti, Cinghiali invadono la tangenziale: coinvolta anche un’ambulanza con un ferito

Maxi tamponamento ad Asti dove un branco di cinghiali ha invaso la tangenziale. Tra i veicoli coinvolti anche un'ambulanza.

Maxi tamponamento ad Asti dove un branco di cinghiali ha attraversato la tangenziale mettendo in serio pericolo la vita di molte persone. L’impatto avvenuto nella notte di giovedì 8 ottobre è stato talmente violento da aver portato persino al coinvolgimento di un’ambulanza e altri due veicoli.

Stando a quanto scrive il quotidiano “La Repubblica”, tra i feriti vi sarebbe lo stesso paziente dell’ambulanza e uno degli operatori sanitari del 118. Fortunatamente non vi sarebbero stati feriti in gravi condizioni.

Asti cinghiali invadono tangenziale, non si registrano morti

A dispetto dei numerosi feriti e veicoli coinvolti tra cui proprio un’ambulanza che in quel momento stava trasportando a bordo un paziente, nessuno sarebbe per fortuna morto o sarebbe in pericolo di vita.

A causare il maxi tamponamento a catena sarebbe stata una famiglia di cinghiali che avrebbe attraversato la carreggiata sbucando dal Guard-rail all’altezza dell’uscita che porta al centro città.

Proprio in quel momento tuttavia stavano transitando l’ambulanza e gli altri veicoli che, nel tentativo di schivare i cinghiali, non hanno potuto evitare l’impatto. Diversi i disagi alla circolazione con code che sarebbero durate alcune ore.

Asti cinghiali invadono tangenziale, i soccorsi

Nel frattempo non sarebbe chiara la dinamica dell’incidente. Da prime informazioni il paziente dell’ambulanza rimasto ferito avrebbe raggiunto la destinazione a bordo di una seconda ambulanza. Gli operatori sanitari del 118 avrebbero inoltre soccorso anche il conducente di una delle due auto coinvolte nello schianto. Sul luogo del tamponamento sarebbero infine arrivati anche la Polizia Stradale di Asti che avrebbe dato il via a indagini più approfondite circa quanto successo e i vigili del fuoco.

I cinghiali infine sarebbero stati fatti allontanare.

Asti cinghiali invadono tangenziale,i precedenti

Non è la prima volta che si è verificato un incidente di questo genere. Nel 2020 lungo la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, un’auto ha investito alcuni cinghiali finendo fuori strada. Il bilancio di quell’ìncidente fu particolarmente tragico. Morirono infatti ben due persone, mentre fu uno ad essere rimasto ferito. Lo schianto avvenne proprio mentre il veicolo stava percorrendo il tratto di strada all’altezza del chilometro 139, quindi l’impatto con i due cinghiali che il veicolo si trovò d’un tratto davanti. Ad ogni modo incidenti come questi non sarebbero altro che alcuni di una lunga serie causati da animali selvatici, tanto che la stessa Coldiretti denunciò la criticità.