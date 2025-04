Asti Spumante e Moscato d'Asti ancora partner del grande tennis

Verona, 9 apr. (askanews) – “Asti Spumante e Moscato d’Asti sono per il quarto anno la bollicina ufficiale degli “Internazionali di tennis” e per il quinto anno consecutivo la bollicina ufficiale delle “Nitto ATP Finals” di Torino, quindi un abbinamento che si rafforza con il mondo del tennis, con un mondo che sta attraendo sempre più appassionati in tutto il mondo. Quindi sempre più la vocazione internazionale di questo prodotto trova riscontro anche negli appassionati di tutto il mondo”. Lo ha affermato il direttore del Consorzio dell’Asti Docg, Giacomo Pondini.

“Come ogni Vinitaly, la Denominazione Asti Spumante e Moscato d’Asti possono usufruire di uno stand adeguato per l’immagine e la visibilità che questa Denominazione vuole avere ed ha in tutto il mondo” ha evidenziato Pondini, spiegando che “quindi nell’ambito delle quattro giornate della fiera si alternano momenti di approfondimento con masterclass, abbinamenti con eccellenze italiane ma anche abbinamenti con prodotti fuori dai consueti, come ad esempio abbinamenti con le ostriche. In passato – ha ricordato – abbiamo fatto abbinamenti con il tartufo, sempre più per dare una visione di questo prodotto aperta ad un consumo sempre più diverso del prodotto vino”.

“Uno dei punti chiavi del nostro vino è quello di avere una bassa gradazione alcolica nelle versioni ovviamente dolce di Asti Spumante e Moscato d’Asti, dove la gradazione alcolica si mantiene per il Moscato d’Asti in media tra 4,5 e i 5,5 gradi, Asti Spumante nella versione dolce raggiunge i 7 gradi alcolici, quindi prodotti che rispondono in maniera egregia alla richiesta di un consumatore che è sempre più interessato anche a vedere il retro delle etichette, e quindi a rispondere ad un’esigenza anche di maggiore oculatezza nel consumo di alcolici”.