Astorre: morte senatore, Procura Roma disporrà autopsia**

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – Verrà conferito nelle prossime ore l’incarico per eseguire l’autopsia sul corpo del senatore Bruno Astorre, morto venerdì scorso a Palazzo Cenci. Nel fascicolo aperto in Procura a Roma si procede per istigazione al suicidio, come avviene in questi casi. A quanto si apprende il senatore del Pd non avrebbe lasciato scritti.