Astorre: Verducci, 'ricordo una a una battaglie fatte insieme, abbraccio famiglia'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Carissimo Bruno, sono sconvolto e addolorato. Ricordo una ad una le tante battaglie fatte insieme in questi anni in Senato. Mi stringo a te, caro amico, alla tua militanza, alla tua passione politica. Ricordo le nostre discussioni e i tuoi interventi, in un'asse...