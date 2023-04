Astro4her, primo convegno su parità di genere per aziende eque e sostenibili

Roma, 14 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Il 18 aprile, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva (piazza della Minerva 38), a Roma, si terrà il primo convegno di astro4her: 'Donne e futuro: parita’ di genere per aziende eque e sostenibili'. L’incontro si propone di supportare il processo culturale che vede le donne protagoniste di un futuro prossimo più equo e sostenibile anche nel mondo del lavoro, dove possano trovare spazi di realizzazione ed inclusione effettivamente garantiti.

"La parità di genere è destinata a divenire sempre più uno strumento di equità e inclusione, favorendo, altresì, l’immagine e la reputazione di ogni realtà aziendale attraverso un percorso di adozione di best practice che portino, già di per sé, un miglioramento dell’ambiente lavorativo e maggiore capacità di attrazione di talenti. Anche alla luce della recente direttiva europea (approvata in data 30 marzo) che per la prima volta nella storia degli Stati membri introduce un nuovo pacchetto di norme con l’obiettivo di contrastare gli effetti del gender pay gap, risulta ormai evidente che il tema della parità di genere è destinato a compiere passi epocali nell’Eurozona e a giocare un ruolo cruciale per lo sviluppo e la sostenibilità aziendale, sia in Italia che in Europa", spiegano gli organizzatori.

L’incontro si propone, oltre a una disamina della legge 162/2021, di favorire la consapevolezza delle aziende presenti a sviluppare al loro interno politiche di genere, affinché possano essere migliorate le condizioni di lavoro delle donne anche in termini qualitativi, di remunerazione e di ruolo. Chi fosse interessato a partecipare potrà accreditarsi inviando una mail a segreteria@astro4her.it o seguire la diretta streaming al link pubblicato sui canali social di astro4her.