Astrosamantha torna a casa sua, nello spazio: lancio previsto alle 9.52

Astrosamantha torna “a casa sua”, nello spazio: il lancio è previsto alle 9.52, le 3:52 ora locale, dal Kennedy Space Center, in Florida. La destinazione? La Stazione Spaziale Internazionale, nella quale l’astronauta italiana dell’Agenzia spaziale europea Samantha Cristoforetti resterà per un semestre in missione.

Per Cristoforetti si tratta della seconda missione spaziale di lunga durata. La prima era stata dopo “Futura” dell’Agenzia spaziale italiana ed era cominciata a novembre 2014.

Insieme a Samantha ci saranno gli astronauti statunitensi Kjell Lindgren, Bob Hine e Jessica Watkins. Dovranno operare a bordo della Stazione, il più grande e costoso laboratorio mai costruito dall’umanità in orbita. La missione di Samantha e gli altri era stata rinviata qualche giorno fa.

A creare dei ritardi erano stati inizialmente dei problemi riscontrati nei test a terra del razzo Sls (Space Launch System) in corso su una delle piattaforme vicine a quella prevista per il lancio di Ax-1 con la Crew Dragon Endeavour.

I ritardi e la missione posticipata

Quei ritardi a catena avevano obbligato a posticipare di qualche giorno il lancio della missione, la prima interamente privata diretta alla Stazione Spaziale.

Il maltempo nei cieli della Florida poi aveva fatto il resto. Ma adesso, dopo lo splash down avvenuto con successo della missione precedente, tutto e pronto per il countdown che rispedirà “Astrosamantha” nello spazio esattamente un giorno dopo il suo compleanno.