Atalanta e Lazio: pareggio che mantiene l'Atalanta imbattuta in Serie A

Nella cornice del Gewiss Stadium di Bergamo, l’Atalanta ha affrontato la Lazio in un incontro che ha visto le due squadre sfidarsi per 90 minuti senza riuscire a trovare il fondo della rete. Questo risultato ha permesso alla Dea di rimanere l’unica squadra imbattuta nel campionato di Serie A, dopo la recente sconfitta della Juventus.

Nonostante il pareggio, la partita è stata caratterizzata da momenti di grande intensità e diverse occasioni da gol.

Una sfida intensa ma senza gol

Il match è iniziato con un ritmo elevato, con la Lazio che ha mostrato un buon approccio. Tuttavia, al 22′ minuto, un infortunio ha costretto l’allenatore dei biancocelesti a sostituire Cancellieri con Isaksen, un colpo che ha influenzato il dinamismo della squadra ospite. Nonostante il cambio, i laziali hanno continuato a cercare la via del gol, con Bacic e Guendouzi che hanno provato a rendersi pericolosi, ma senza successo.

Opportunità sprecate

I padroni di casa hanno risposto con alcune conclusioni che hanno messo in difficoltà il portiere Provedel. In particolare, Zappacosta ha lavorato efficacemente sulla fascia, costringendo il numero uno della Lazio a intervenire. La prima frazione di gioco si è chiusa senza reti, con entrambe le squadre che hanno mostrato le proprie potenzialità offensive, ma senza concretizzare le occasioni create.

Ripresa e occasioni fallite

Nella seconda metà dell’incontro, l’Atalanta ha preso in mano il possesso del gioco, cercando di sfruttare al meglio le proprie opportunità. Lookman è stato uno dei giocatori più attivi, sfiorando il gol con un tiro che è andato alto sopra la traversa. Successivamente, Ahanor ha avuto un’opportunità d’oro, ma il suo colpo di testa, propiziato da una spizzata di Pasalic, è terminato di poco fuori.

Il palo di Zappacosta

Uno dei momenti più significativi della partita si è verificato quando Zappacosta, dopo un’azione ben orchestrata, ha colpito il palo, lasciando i tifosi di Bergamo con il fiato sospeso. La Lazio ha cercato di mantenere la propria solidità difensiva, ma ha dovuto fronteggiare con difficoltà gli attacchi incessanti dell’Atalanta.

Un pareggio che sa di opportunità perse

Il fischio finale ha sancito un 0-0 che, sebbene mantenga l’imbattibilità per l’Atalanta, lascia un retrogusto di opportunità mancate. Entrambe le squadre avrebbero potuto guadagnare punti importanti, ma alla fine si sono dovute accontentare di un pareggio che, per la Lazio, rappresenta un passo significativo nella corsa verso la salvezza e, per l’Atalanta, un segnale di continuità nel proprio percorso di crescita.

Questa sfida ha dimostrato che, anche senza reti, il calcio può regalare emozioni forti e momenti di grande intensità. L’Atalanta continua a stupire in questo campionato, ma dovrà lavorare per trovare la via del gol nelle prossime partite. D’altro canto, la Lazio può trarre fiducia da una prestazione solida contro un avversario di alto livello.