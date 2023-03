Atalanta-Empoli, rimonta nerazzurra con gol di De Roon e Hojlund

(Adnkronos) – L'Atalanta rimonta e batte l'Empoli 2-1 nell'anticipo della 27esima giornata della Serie A 2022-2023. Il successo consente ai bergamaschi di salire a 45 punti e di rimanere agganciati al treno per la qualificazione alla prossima Champions League. L'Empoli rimane a 28 punti e perde la chance di compiere un passo definitivo verso la salvezza. I toscani passano in vantaggio alla fine del primo tempo dominato dai padroni di casa. L'Atalanta comincia a produrre occasioni da gol dopo 2 minuti con Pasalic e non smette di creare chance: i nerazzurri vanno vicino al gol almeno in 8 circostanze, ma non concretizzano mai. Al 44', alla prima vera sortita, l'Empoli colpisce. Akpa Akpro innesca Baldanzi, palla al centro e Ebuhei in due tempi arriva al tiro: gol, 0-1.

Il vantaggio regala fiducia ai toscani, che cominciano la ripresa con aggressività. Gli ospiti creano 3 occasioni per il raddoppio nel giro di una decina di minuti ma non affondano il colpo. L'Atalanta rimane attaccata al match e al 58' pareggia. Cross di Ruggeri, De Roon si inserisce e colpisce di testa: 1-1. I bergamaschi riprendono le redini del match e aumentano la pressione alla ricerca del vantaggio. Gli sforzi della formazione di Gasperini vengono premiati all'86'. Ederson innesca Pasalic, la conclusione sbilenca – complice un rimpallo – diventa un assist per Hojlund che ringrazia: 2-1 e l'Atalanta mette la freccia. La Dea sfiora il tris nell'ultima porzione di match, l'Empoli non c'è più: finisce 2-1