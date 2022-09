Atletica: Abdelwahed positivo al doping, 'certe cose sembrano impossibili finché non accadono'**

Roma, 10 set. (Adnkronos) – "Certe cose sembrano impossibili finché non ti accadono. Sono stato sospeso in via cautelare per la presenza di una sostanza di cui non avevo mai sentito parlare. Ho scoperto per la prima volta l’esistenza del Meldonium quando mi è stato riferito che lo hanno trovato nelle mie analisi.

Non ho mai assunto volontariamente questa sostanza quindi sto cercando di capire come mai fosse nelle mie urine. Aspetto i dati del campione per vedere se può essere una contaminazione". Sono le parole di Ahmed Abdelwahed su Instagram risultato positivo ad un controllo antidoping effettuato agli Europei di Monaco di Baviera, dove l'azzurro ha vinto la medaglia d'argento nei 3000 siepi.

"Per quanto valga ho sempre corso per divertirmi, conoscere e condividere con le persone che ho incontrato bei momenti…non ho mai avuto la fobia di essere il più forte o vincere, sarà stato un limite ma mi ha permesso di vivermi questo sport al meglio! Dal momento che ho deciso di condividere con voi ciò che mi è accaduto vi terrò aggiornati sul conseguimento delle indagini per dimostrare la mia innocenza", ha aggiunto l'azzurro.