Atletica: Andy Diaz, 'felicissimo per secondo 'diamante' ora obbiettivo è Parigi 2024'

Roma, 18 set. (Adnkronos) – La collezione di diamanti, per Andy Diaz Hernandez, si fa sempre più preziosa. Il triplista, che potrà indossare la maglia azzurra a partire dal 3 agosto 2024, è campione della Diamond League per il secondo anno consecutivo, in virtù del salto a 17,43 (+0.1) centrato a Eugene nella prima giornata delle 'Finals', la finale del massimo circuito mondiale di atletica leggera. Il portacolori della Libertas Unicusano Livorno bissa così il titolo conquistato lo scorso anno a Zurigo e chiude la stagione con un'altra bella soddisfazione, dopo le vittorie del Golden Gala di Firenze (con record italiano a 17,75) e della tappa di Xiamen.

“Sono felicissimo, riconfermarsi non è mai facile -ha dichiarato Andy Diaz Hernandez- ci tenevo particolarmente a bissare il titolo nella Diamond League. È stata una stagione molto buona, ora l’obiettivo si sposta sulle Olimpiadi di Parigi”. Dello stesso avviso anche il suo allenatore Fabrizio Donato. "Andy ha fatto un’ottima Finale a Eugene che suggella un’annata molto buona. Vogliamo ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini, dalle Fiamme Gialle che lo ospitano per gli allenamenti, al suo club Unicusano Livorno, a tutto il nostro staff di lavoro. E ora un po’ di meritate vacanze prima di riprendere la preparazione per un’annata importantissima”.