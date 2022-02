Atletica: domani Jacobs in gara a Lodz, attesa per la sfida a Rodgers nei 60 metri (2)

(Adnkronos) – Due azzurre anche nella prova femminile dei 60. È il momento di una nuova trasferta internazionale per Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) dopo il personale di 7.28 di venerdì scorso a Berlino. È invece un esordio in questo contesto di prestigio (tappa Silver del World Indoor Tour) per la friulana Aurora Berton (Libertas Friul Palmanova) che ha sabato scorso ha firmato il miglior risultato del weekend tricolore under 23 vincendo il titolo italiano in 7.31.

La più attesa è la padrona di casa Ewa Swoboda, oro europeo indoor a Glasgow nel 2019. Nel peso, torna in pedana Zane Weir (Fiamme Gialle) e inaugura il 2022 Leonardo Fabbri (Aeronautica). Per Weir è la terza gara, la prima indoor in Europa dopo il doppio impegno all’aperto durante il raduno in Sudafrica (prima 20,78, poi 21,65).

Proprio dal Sudafrica è appena tornato Fabbri alla ricerca buone sensazioni in una competizione che lo vede opposto a forti rivali polacchi come Michal Haratyk e Konrad Bukowiecki.

In due anche negli ostacoli. Al femminile Elisa Di Lazzaro (Carabinieri) prova a ripetersi a pochi giorni dal doppio 8.11 di Ostrava che le ha consegnato il “minimo” per i Mondiali al coperto di Belgrado (18-20 marzo). Le avversarie non mancano, dalla finlandese Reetta Hurske, alla statunitense Evonne Britton fino alla polacca Klaudia Siciarz. Al maschile, tocca ad Hassane Fofana (Fiamme Oro) che dopo essersi imposto a Valencia con 7.83 sfida rivali quotati come l’argento olimpico di Rio Orlando Ortega (Spagna), l’ostacolista Usa Jarret Eaton, il neo primatista sudamericano Rafael Pereira (Brasile) e i polacchi Damian Czykier e Artur Noga.