Atletica: domenica la maratona di Siena, Straneo e La Rosa sognano Tokyo

Siena, 8 apr. – (Adnkronos) – Azzurri al via nella maratona, domenica 11 aprile, sulle strade dell’aeroporto di Siena Ampugnano. È l’evento che richiama un cast di primo piano a livello internazionale, con gli occhi puntati sul cronometro. Per molti c’è l’obiettivo del tempo di iscrizione alle Olimpiadi di Tokyo, per i vincitori quello della migliore prestazione di sempre sul suolo italiano.

Tra le donne in gara la primatista nazionale Valeria Straneo (Laguna Running), argento mondiale nel 2013, e al maschile atteso Stefano La Rosa (Carabinieri), oro a squadre nella rassegna continentale del 2018. Entrambi avevano in programma a metà marzo la maratona svizzera di Belp, poi rinviata per maltempo, e quindi hanno deciso di ricalibrare la preparazione su questa corsa.

Nel quadro dei partecipanti anche il campione tricolore Giovanni Grano (Nuova Atl.

Isernia) e Daniele D’Onofrio (Fiamme Oro) con Said El Otmani (Esercito) che affronta l’esordio sui 42,195 chilometri mentre Daniele Meucci (Esercito), non al meglio della condizione, ha preferito rinunciare. La prova femminile vedrà inoltre in azione Sara Brogiato (Aeronautica).