Annecy, 11 giu. – (Adnkronos) – Due posizioni guadagnate, quasi un secondo di miglioramento. È un passo importante in direzione dei Mondiali di Budapest per la staffetta 4×400 maschile. Anzi, un doppio passo, perché grazie al successo in 3:01.62 al meeting di Annecy, in Francia, gli azzurri risalgono nella graduatoria di qualificazione per la rassegna iridata e balzano dal sesto al quarto posto sugli otto che portano all’appuntamento clou dell’anno in Ungheria, dal 19 al 27 agosto. Convincente prestazione del quartetto con Lorenzo Benati, Edoardo Scotti, Brayan Lopez e Alessandro Sibilio per chiudere davanti alla Gran Bretagna, seconda in 3:02.43, e alla Polonia, terza con 3:02.73. Un netto progresso rispetto al crono di 3:02.60 che avevano finora gli azzurri, quello ottenuto in batteria nella scorsa estate agli Europei di Monaco. Nel ranking l’Italia supera quindi la Germania e il Kenya, anche se per avere la certezza del pass iridato bisognerà aspettare il 30 luglio, ultima data utile nella finestra temporale di qualificazione ai Mondiali. Ai fini statistici, è l’ottava prestazione di sempre per una 4×400 azzurra.