Atletica: etiope Tola vince la maratona di New York, settimo l'azzurro Aouani

New York, 5 nov. – (Adnkronos) – Tamirat Tola vince la 52/a edizione della Maratona di New York. L'etiope si impone con il nuovo primato della gara in 2h04'58" precedendo il kenyano Albert Korir (2h06'57") e il connazionale Shura Kitata (2h07'11"). Settimo posto per l'azzurro Iliass Aouani conil tempo di 2h10'54". Tra le donne successo per la kenyana Hellen Obiri (2h27'23") davanti all'etiope Letesenbet Gidey (2h27'29") e all’altra kenyana Sharon Lokedi (2h27'33").