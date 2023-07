Atletica, Europei di Roma 2024 sbarcano nel Metaverso con XMetaReal

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – Un evento sportivo da vivere fisicamente dentro lo stadio e per le strade della città ma anche a distanza, immergendosi all’interno di un nuovo ambiente digitale interattivo. I Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma 2024 avranno una dimensione “phygital”, grazie all’innovativo progetto sviluppato dalla Fondazione EuroRoma 2024 e dalla società XMetaReal, specializzata nella creazione di esperienze, servizi e contenuti all’interno del Metaverso. Il sogno di Roma 2024 prende forma anche nel mondo digitale. A partire da settembre tutti gli appassionati dell’atletica avranno infatti a disposizione uno spazio a loro dedicato e potranno iniziare a esplorare i luoghi degli Europei, dove la prossima estate gareggeranno i migliori atleti del continente. Si tratterà di un’esperienza unica e immersiva, mai sperimentata prima per un evento sportivo in Italia, con un forte potere attrattivo per le generazioni più giovani e non solo.

La giovane azzurra Larissa Iapichino, appena laureatasi campionessa europea Under 23 nel salto in lungo in Finlandia dopo la medaglia d’argento agli Europei indoor di Istanbul e il trionfo ottenuto con l’Italia ai recenti Europei a squadre in Polonia, sarà la prima atleta a entrare nel Metaverso di Roma 2024 nella veste di testimonial ufficiale del progetto. «Mentre il countdown per gli Europei del prossimo anno allo Stadio Olimpico è già iniziato, non vedo l’ora di saltare nel Metaverso di Roma 2024 e utilizzare il mio avatar per incontrare gli altri visitatori. Il mondo virtuale può rappresentare una opportunità positiva per avvicinare nuove persone, in particolare i giovani, alle discipline dell'atletica, allargando la platea degli spettatori anche nella realtà. Sarà un onore per me partecipare a un progetto così innovativo, in cui la tecnologia diventa un vero e proprio trampolino di lancio per consolidare Roma 2024 come evento in grado di intercettare e valorizzare le nuove tendenze della società» ha detto Iapichino.

In qualità̀ di Metaverse Experience Supplier di Roma 2024, XMetaReal costruirà̀ un nuovo ambiente digitale ispirandosi ai luoghi che ospiteranno le gare degli Europei di atletica. Il Metaverso di Roma 2024 sarà inaugurato a settembre, nove mesi prima dell’avvio della competizione, che si terrà dal 7 al 12 giugno 2024. Verranno così superati i limiti spazio-temporali della realtà̀, per concedere l’opportunità̀ a chiunque di vivere Roma 2024 come se si trovasse nei luoghi “fisici”. Gli utenti connessi da tutto il mondo potranno visitare il Metaverso utilizzando un avatar, spostarsi da un luogo all’altro con il teletrasporto, fare un giro completo della pista dello Stadio Olimpico e scoprire in anteprima dove saranno posizionate sul campo le pedane per i salti e i lanci durante gli Europei. In questo modo gli appassionati delle diverse discipline dell’atletica avranno a disposizione un nuovo strumento per selezionare e prenotare il posto ideale dello stadio per seguire dal vivo le loro gare preferite la prossima estate.

Per esplorare il Metaverso di Roma 2024 sarà sufficiente connettersi con i dispositivi mobili e fissi più comuni, mentre chi indosserà visori VR, progettati appositamente per la Realtà Virtuale, vivrà un’esperienza ancora più immersiva. Gli utenti potranno interagire anche con gli asset digitali e ricevere dei token di Roma 2024, riscuotendone la proprietà completa. Durante l’esperienza all’interno del Metaverso ci si potrà spostare anche tra i viali e le piazze del Parco del Foro Italico e visitare il Villaggio Commerciale, dove verranno aperti store digitali. Un nuovo canale messo a disposizione dei partner della manifestazione, che amplifica ed estende nel tempo le opportunità commerciali, in attesa dell’apertura dei punti vendita al Foro Italico durante gli Europei.

"La partnership con XMetaReal per la realizzazione del Metaverso imprime una svolta all’organizzazione degli Europei e consentirà agli appassionati dell’atletica di immergersi in uno spazio moderno, interattivo e coinvolgente. L’innovazione è uno dei concetti chiave del nostro piano e con il Metaverso di Roma 2024 offriremo al pubblico di tutto il mondo un’esperienza unica, con un impatto forte", ha dichiarato Paolo Carito, direttore generale della Fondazione EuroRoma 2024 che organizza i Campionati Europei di Atletica Leggera.

"La creazione del Metaverso per Roma 2024 apre nuovi scenari e nuovi modi di vivere lo sport in maniera innovativa e inclusiva. La possibilità̀ di trasformare un evento sportivo in un evento sociale, ampliare il pubblico e diffondere i valori dello sport rappresenta oggi la realtà, fisica e digitale insieme. Dobbiamo essere orgogliosi come “Sistema Italia” di aver dato vita a un’iniziativa così importante. Abbracciare l’innovazione digitale in un ambito così particolare come lo sport significa davvero coltivare un mindset che guarda al futuro. Ancora un “salto in avanti” verso la Trasformazione Digitale del nostro Paese", conclude Vittorio Zingales, fondatore e Ceo di XMetaReal.