Atletica: Europei indoor, 7 azzurri in finale nel primo pomeriggio di gare

Istanbul, 2 mar. - (Adnkronos) - Sette azzurri conquistano la finale nel primo pomeriggio di gare ai Campionati Europei indoor di Istanbul, tutto dedicato ai turni eliminatori. Nel peso la miglior misura è per Zane Weir, in testa nella qualificazione pareggiando il primato stagionale di 21,46...

Istanbul, 2 mar. – (Adnkronos) – Sette azzurri conquistano la finale nel primo pomeriggio di gare ai Campionati Europei indoor di Istanbul, tutto dedicato ai turni eliminatori. Nel peso la miglior misura è per Zane Weir, in testa nella qualificazione pareggiando il primato stagionale di 21,46, mentre al terzo posto con 21,17 esulta Leonardo Fabbri che riesce a raddrizzare la situazione dopo due nulli. Avanti in due senza problemi anche nei 3000 metri, Nadia Battocletti seconda nella sua gara in 8:59.65 e Ludovica Cavalli quarta con 8:54.40.

Prosegue la corsa nei 1500 metri di Pietro Arese, vincitore della batteria in 3:43.97 con una brillante volata, e di Ossama Meslek, che si piazza terzo in 3:41.34. Nel triplo stacca il biglietto per la finale Tobia Bocchi, terzo con 16,47, invece Simone Biasutti è il primo degli esclusi, nono a 16,20 con la stessa misura dell’ottavo. Promossi in semifinale negli 800 metri Catalin Tecuceanu (che vince la batteria in 1:47.24), Simone Barontini (1:47.94) ed Eloisa Coiro (2:02.19). Tra le eliminazioni, quella di Elena Vallortigara che nell’alto non fa meglio di 1,82 al secondo tentativo prima di tre errori a 1.87.