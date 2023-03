Atletica: Europei indoor, Fassinotti e Falocchi in finale nell'alto

Istanbul, 3 mar. - (Adnkronos) - Due azzurri conquistano la finale nell’alto ai campionati europei indoor di Istanbul. Non più di otto atleti in qualificazione superano la misura di 2,19 che quindi si rivela sufficiente per andare avanti e tornare in gara domenica alle ore 17.05. Riesco...

Istanbul, 3 mar. – (Adnkronos) – Due azzurri conquistano la finale nell’alto ai campionati europei indoor di Istanbul. Non più di otto atleti in qualificazione superano la misura di 2,19 che quindi si rivela sufficiente per andare avanti e tornare in gara domenica alle ore 17.05. Riescono ad approfittare dell’occasione Marco Fassinotti e Christian Falocchi, entrambi con il terzo e ultimo tentativo a disposizione, dopo aver superato 2,08 e 2,14 alla prima prova. Giornata no invece per Stefano Sottile, che incappa in tre nulli a 2,14 ed esce quindi di scena.