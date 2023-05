Atletica: Fidal in favore dello sport in Kosovo

Atletica: Fidal in favore dello sport in Kosovo

Pristina, 16 mag. – (Adnkronos) – Allo stadio “Fadil Vokrri” di Pristina (Kosovo) il Contingente italiano del Regional Command West, attraverso la Cellula di Cooperazione Civile – Militare (Cimic), ha effettuato una ingente donazione di materiale tecnico sportivo in favore delle associazioni di atletica del Kosovo. L’iniziativa, nata in Italia grazie alla collaborazione tra il Comando Operativo di Vertice Interforze (Covi) e la Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal), con lo scopo di promuovere i valori dello sport, vedrà la successiva distribuzione dei 2500 completi azzurri da allenamento a tutte le municipalità del Kosovo, rappresentando così un fattore di inclusione ed aggregazione sociale.

Il colonnello Mario Bozzi, comandante di RC-W, alla presenza dell’ambasciatore d’Italia in Kosovo Antonello De Riu, del presidente della Fidal Stefano Mei e del presidente della Federazione di Atletica Kosovara Halil Sylejmani ha presieduto alla consegna dei kit sportivi ai giovani atleti presenti, appartenenti alle società sportive locali. Il presidente della Fidal, durante il suo intervento, ha ringraziato sentitamente il Contingente Italiano di Kfor per aver reso possibile lo svolgimento dell’attività, evidenziando l’abnegazione e l’altruismo a supporto delle Istituzioni e dello sport giovanile, assicurando inoltre che Fidal proseguirà la collaborazione con la paritetica Federazione Kosovara, ospitando alcuni tra i giovani atleti più promettenti per una serie di stage in Italia.

Nell’ambito della Missione Nato-Kfor, il contributo italiano è oggi il più elevato tra i 27 Paesi partecipanti. Il Contingente italiano, come sancito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, opera per garantire la sicurezza e la stabilità, nonché per il mantenimento di ambiente sicuro per tutte le comunità del Kosovo.