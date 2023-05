Atletica: Fraser-Pryce, ‘Jacobs a Tokyo ha dato il meglio, Olimpiadi stimolano in modo unico’**

Parigi, 8 mag. (Adnkronos) - “Cosa penso di Marcell Jacobs? E’ difficile da dire. Le Olimpiadi sono un’esperienza in cui le persone tirano fuori cose inaspettate, il meglio di loro, c’è un ambiente che stimola in un modo unico, ci sono i migliori dei migliori. Non poss...

Parigi, 8 mag. (Adnkronos) – “Cosa penso di Marcell Jacobs? E’ difficile da dire. Le Olimpiadi sono un’esperienza in cui le persone tirano fuori cose inaspettate, il meglio di loro, c’è un ambiente che stimola in un modo unico, ci sono i migliori dei migliori. Non posso dire cosa farà un atleta alle olimpiadi perché non si può sapere cosa possa stimolare un ambiente del genere, come è successo a Jacobs a Tokyo”. Sono le parole della leggenda dell'atletica Shelly-Ann Fraser-Pryce, a Parigi alla stampa italiana presente per la cerimonia dei Laureus Awards, parlando dell'oro olimpico dei 100 metri a i Giochi di Tokyo, Marcell Jacobs in vista dei prossimi Giochi francesi. La campionessa olimpica nei 100 metri a Pechino 2008, Londra 2012 e Tokyo 2020 e con 10 ori mondiali tra i 100, 200 e 4×100, compresa la prova regina nell'ultimo appuntamento di Eugene (2022), sui suoi prossimi Giochi ha poi aggiunto: “io so come voglio arrivare, a livello di lavoro e consapevolezza, a Parigi 2024, è l’unica cosa che posso dire”.