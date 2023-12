Atletica: Golden Gala il 30 agosto all'Olimpico di Roma, scelte le 14 specialità in gara

Roma, 19 dic. - (Adnkronos) - Quattordici specialità che metteranno in palio punti per qualificarsi alla finale di Bruxelles, di cui sette al maschile e sette al femminile. Più una specialità aggiuntiva (gli 800 uomini) per completare il programma. Sono state ufficializzate stam...

Roma, 19 dic. – (Adnkronos) – Quattordici specialità che metteranno in palio punti per qualificarsi alla finale di Bruxelles, di cui sette al maschile e sette al femminile. Più una specialità aggiuntiva (gli 800 uomini) per completare il programma. Sono state ufficializzate stamattina le Diamond Disciplines del Golden Gala Pietro Mennea 2024 e la data definitiva dell’evento: l’edizione n. 44 del principale meeting italiano si svolgerà venerdì 30 agosto allo stadio Olimpico di Roma, segnando quindi il ritorno nella Capitale dopo l’edizione di Firenze del 2023. La tappa italiana sarà la tredicesima della Diamond League, con una collocazione diversa rispetto a quella abituale di primavera: il Golden Gala ospiterà la sfide tra i fenomeni di tutto il pianeta a poche settimane dal termine delle Olimpiadi di Parigi e sarà quindi l’occasione per apprezzare dal vivo molte delle stelle mondiali che avranno compiuto imprese a cinque cerchi.

Nel programma sono previste le specialità maschili dei 100, 400, 5000, alto, triplo, peso, disco (più gli 800 che non assegnano punti) e le specialità femminili dei 200, 1500, 3000 siepi, 100hs, 400hs, asta e lungo. Il circuito scatterà dalla Cina il 20 aprile (Xiamen) e avrà un totale di quattordici tappe utili alla qualificazione, intervallate dagli eventi clou dell’anno, gli Europei di Roma e i Giochi di Parigi. Terminerà quindi a Bruxelles il 13 e 14 settembre con le due giornate delle Finals: è allo stadio Re Baldovino che saranno decretati i 32 campioni della Diamond League. Tra le novità della stagione, lo spostamento della tappa di Rabat a Marrakech, sempre in Marocco, e del secondo meeting cinese da Shanghai a Suzhou.