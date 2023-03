Atletica: Golden Gala, in vendita i biglietti per il 2 giugno a Firenze

Firenze, 16 mar. - (Adnkronos) - I campioni dell’atletica stanno per sbarcare a Firenze. Sono ufficialmente in vendita da oggi, giovedì 16 marzo, i biglietti per assistere alla 43esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea, in programma allo stadio Ridolfi venerdì 2 giugno: la s...

Firenze, 16 mar. – (Adnkronos) – I campioni dell’atletica stanno per sbarcare a Firenze. Sono ufficialmente in vendita da oggi, giovedì 16 marzo, i biglietti per assistere alla 43esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea, in programma allo stadio Ridolfi venerdì 2 giugno: la serata delle stelle è la terza tappa della Wanda Diamond League 2023, la prima dell’anno in Europa. I tagliandi potranno essere acquistati online sulla piattaforma TicketOne e in tutte le ricevitorie abilitate. Il principale meeting italiano torna a Firenze a distanza di due anni dall’edizione del 2021 e sarà l’occasione per ammirare dal vivo le star dell’atletica mondiale e tanti campioni azzurri che ci hanno emozionato alle Olimpiadi di Tokyo e negli altri eventi internazionali degli ultimi anni. Nel programma dell’evento sono previste sette gare maschili (100, 200, 5000, 110hs, alto, triplo, peso) e otto gare femminili (100, 400, 1500, 3000 siepi, 400hs, asta, lungo, disco).