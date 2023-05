Atletica: Grifone meeting, mezzofondo protagonista a Grosseto il 27 maggio

Grosseto, 16 mag. – (Adnkronos) – Con 6 gare inserite nel programma, sarà il mezzofondo il protagonista del Grifone Meeting 2023, l'evento in programma allo Stadio Carlo Zecchini di Grosseto nel pomeriggio di sabato 27 maggio. Ed è proprio dal mezzofondo che si attendono le sfide più interessanti. Negli 800m, oltre ai nomi già annunciati in precedenza, si aggiungono l'algerino Yassine Hetat, vincitore lo scorso anno con il record dello stadio (1'45'13"), e l'argento mondiale 2019 Amel Tuka; al femminile sarà della partita anche la campionessa italiana in carica Eloisa Coiro.

Tantissimo l'azzurro nella gara dei 1500m con ben 7 italiane tra le 13 iscritte: il nome da cerchiare in rosso è quello di Ludovica Cavalli (4'05"79), atleta allenata da Stefano Baldini ed in forte ascesa dopo il titolo nazionale conquistato lo scorso anno. Con lei Elena Bellò, nel 2022 scesa per la prima volta in carriera sotto il muro dei 2' negli 800m e seconda all'ultimo Castiglione Meeting con il suo attuale primato personale su questa distanza di 4'05"09. Italia anche con Giulia Aprile (4'09"72), 6 titoli italiani in carriera, e Micol Majori (4'13"80), nel 2022 tricolore sui 5000m; nel cast Joyce Mattagliano (4h11"84), Elisa Bortoli (4'10"29) e Federica Cortesi (4'13"51").

Una gara che sulla carta sarà molto equilibrata e che vede iscritte le giovani etiopi Mebriht Mekonen (4'03"29) e Alen Ksanet (4'06"29) , entrambi protagoniste lo scorso anno ai Mondiali Under 20, ci sarà anche la 4 volte campionessa polacca, e bronzo agli EuroU23 del 2017, Martyna Galant (4'05"30), oltre che alla campionessa di Francia Charlotte Mouchet (4'09"47"). Al maschile l'uomo da battere sarà il 19enne etiope Wegene Addisu (3'34"21), argento Mondiale Under 20 nel 2021, ad inseguire gli azzurri Mohad Abdikadar (3'36"54) e Joao Bussotti (3'36"65), con loro anche il bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo Ndiaga Dieng.