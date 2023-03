Atletica: Iapichino, 'mi è scoppiato qualcosa dentro'

Milano, 5 mar. (Adnkronos) – “Felicissima!”, esclama raggiante Larissa Iapichino, argento nel lungo agli Europei indoor di Istanbul con la sua miglior gara di sempre e il record italiano al coperto a 6,97. “All’ultimo salto ho avuto una scarica di adrenalina, è esploso qualcosa in me e ho detto: ‘dai, ora si salta’… e ho saltato! Fino all’ultimo con il fiato sospeso, in una gara super tirata con avversarie fantastiche. Assurdo! Cosa c’è dietro questo risultato? Ho lavorato sulla velocità e mi sono stabilizzata su una rincorsa che ho costruito a partire dall’anno scorso. C’è bisogno di tempo, come in tutte le cose. Questa dell’atletica italiana è una squadra fantastica, giovane e forte, è bellissimo farne parte. Sono fiera di me e di mio papà Gianni che mi allena, per continuare a divertirci con l’atletica”.