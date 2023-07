Atletica, il marchio di Roma 2024 inizia il viaggio da Grosseto a Budapest per promozione Europei

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Inizia da Grosseto e passa per Budapest la campagna di promozione nazionale e internazionale degli Europei di Atletica di Roma 2024. I Campionati Italiani Juniores di Atletica, in programma da oggi fino a domenica 23 luglio a Grosseto, rappresentano la prima tappa di un p...

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – Inizia da Grosseto e passa per Budapest la campagna di promozione nazionale e internazionale degli Europei di Atletica di Roma 2024. I Campionati Italiani Juniores di Atletica, in programma da oggi fino a domenica 23 luglio a Grosseto, rappresentano la prima tappa di un percorso di avvicinamento al grande evento della prossima estate: dal 7 al 12 giugno 2024 i migliori atleti d’Europa gareggeranno allo Stadio Olimpico, al Parco del Foro Italico e tra le strade di Roma, un mese e mezzo prima dell’avvio delle Olimpiadi di Parigi. Il marchio di Roma 2024 sarà presente all’interno degli spazi messi a disposizione dagli organizzatori di altri eventi sportivi, di atletica e non solo, per avvicinare e coinvolgere quanti più appassionati possibili agli Europei.

In attesa dell’apertura della vendita dei biglietti, a Grosseto sono stati distribuiti al pubblico presente i gadget con il logo di Roma 2024. La campagna proseguirà in occasione delle principali manifestazioni di atletica organizzate dalla Fidal. Dopo i Campionati Italiani Juniores sarà la volta dei Campionati Nazionali Assoluti di Atletica Leggera, in programma a Molfetta dal 28 al 30 luglio.

Successivamente la promozione di Roma 2024 varcherà i confini nazionali e farà tappa a Budapest, dove dal 19 al 27 agosto si terranno i Campionati Mondiali di Budapest. In quell’occasione Roma 2024 avrà un suo “corner” dedicato all’interno della “Casa Atletica Italiana” allestita dalla Fidal, che fungerà da quartier generale della nazionale italiana e dei suoi partner durante i Mondiali. Al termine della rassegna di Budapest i grandi campioni europei si daranno appuntamento a Roma, che rappresenterà l’ultimo banco di prova per gli atleti in vista dei Giochi Olimpici di Parigi. Atletica e non solo. Roma 2024 sarà presente anche al “Milano Greenvillage23” che sarà allestito all’interno dell’Ippodromo Snai San Siro durante il grande evento dell’equitazione, l’Europeo di Salto Ostacoli – FEI Jumping European Championship Milano 2023 – in programma dal 30 agosto al 3 settembre. All’interno del Greenvillage23 il pubblico potrà cimentarsi in diverse attività sportive, tra cui l’atletica leggera.