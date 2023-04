Atletica in lutto: il velocista Sergio Ottolina è morto a 80 anni

Atletica in lutto: il velocista Sergio Ottolina è morto a 80 anni

Atletica in lutto: il velocista Sergio Ottolina è morto a 80 anni

Sergio Ottolina si è spento a 80 anni: la leggenda dell'atletica italiana è ricordato come uno dei più grandi velocisti del nostro Paese

La leggenda dell’atletica italiana Sergio Ottolina è morto all’età di 80 anni. L’atleta era stato un grande velocista negli anni ’60 che per diverso tempo mantenne il record europeo nei 200 metri piani.

Atletica, Sergio Ottolina morto a 80 anni

Sergio Ottolina è morto nella giornata di ieri, lasciando un grande vuoto nel mondo dello sport e dell’atletica italiani. L’ex velocista, un vero e proprio fenomeno generazionale, aveva gareggiato negli anni ’60. Era nato nel 1942 a Lentate sul Seveso e da pochi mesi aveva compiuto i suoi 80 anni. In carriera è stato due volte campione italiano dei 100 metri, nel ’63 e ’64, ma raggiunse anche una medaglia di bronzo agli Europei del 1962 nei 200 metri, una specialità in cui Ottolina andava davvero forte. Per un periodo, infatti, mantenne anche il record europeo di specialità, avendo fermato il cronometro a 20”4. Mitica la rivalità con Livio Berruti.

L’ultimo saluto del mondo dell’atletica

Il Consiglio Regionale FIDAL Lombardia e il suo presidente Gianni Mauri hanno voluto mandare un ultimo saluto a Sergio Ottolina: “Perdiamo un grandissimo atleta e un grandissimo uomo; orgoglio ed amico dei tanti che hanno gareggiato con lui apprezzandone la sua personalità e il suo estro. Caro Sergio ci mancherai tantissimo“