Atletica: Jacobs dimesso dall'ospedale ma rientro in Italia slitta di un giorno

Nairobi, 7 mag. – (Adnkronos) – Il campione olimpico dei 100 metri e della 4×100 Marcell Jacobs è stato dimesso Ruarake Uhai Neema Hospital di Nairobi dopo aver trascorso circa 24 ore in osservazione a causa di un forte virus intestinale. Il 27enne velocista lombardo non farà però ritorno in Italia, come previsto, questa sera ma resterà presso la sua stanza al Safari Park Hotel.

"Una volta in piedi -ha spiegato l’allenatore di Jacobs Paolo Camossi – gli girava la testa e così, con la prospettiva di un viaggio di quasi dodici ore e con piena responsabilità, ha preferito rimandare la partenza”.