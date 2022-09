Atletica: Jacobs, 'obiettivo del 2023 è il mondiale di Budapest'

Trento, 22 set. – (Adnkronos) – “Il prossimo anno l’obiettivo principale è uno, l’unica medaglia che mi manca: il Mondiale outdoor a Budapest. Passando delle indoor, che mi piacciono e non posso stare troppo tempo senza gareggiare: primo obiettivo Europei al coperto dove arrivo da campione in carica e poi i Mondiali“.

Così il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100 Marcell Jacobs in merito agli obiettivi per la prossima stagione agonistica.

Il 28enne lombardo dovrebbe anche cimentarsi sul mezzo giro di pista, anche se per il momento si tratterebbe soltanto di un test: “L’obiettivo -dice ai microfoni di Sky Sport a margine del Festival dello Sport di Trento- è correre uno o due 200 metri per divertimento, per poi fare entrambe le gare agli Europei 2024“.

Marcell Jacobs vanta un personale di 9.80, siglato nel giorno del suo trionfo a 5 cerchi, e nel 2023 non vuole tirarsi indietro: “Il mio obiettivo sarebbe fare il personale, lavoriamo in funzione di arrivare in forma alla gara che più conta e lì uscirà il tempo che servirà per tenerli dietro tutti“.