Atletica: Jacobs, 'Reider un genio, mi sto trovando davvero bene'

Roma, 5 nov. – (Adnkronos) – "Il mio allenatore Rana Reider si può definire un genio, è attento a ogni dettaglio. Il gruppo qui in Florida è davvero stimolante, molto forte, e automaticamente ti spinge a fare sempre meglio, a dare quella percentuale in più. Sono contento di questa scelta e mi sto trovando davvero bene". Così il due volte oro olimpico a Tokyo 2020 Marcell Jacobs, da Jacksonville in Florida, dove si è trasferito per preparare la stagione 2024.

"Questi primi giorni sono stati abbastanza faticosi, un po’ perché veniva dalle vacanze, un po’ perché ho rivoluzionato completamente tutto l’allenamento -spiega il 29enne lombardo a Sky Sport-. Facciamo tante cose messe insieme e il mio corpo si deve abituare. Il mese in cui ho staccato la spina, ho rilassato mente e corpo e sono arrivato qui con tutta un’altra determinazione, ovvero con un focus per il 2024 quando ci saranno gli Europei a Roma e le Olimpiadi a Parigi e arrivo a entrambi da campione in carica. Sono davvero contento e non vedo l’ora".

Jacobs parla poi della programmazione della prossima stagione e della probabile rinuncia alla stagione indoor. "Non abbiamo fatto proprio una vera pianificazione, la loro idea è quella di gareggiare tanto, perché per capire veramente in che condizione è l’atleta bisogna gareggiare. Anche per tirare fuori degli stimoli che in allenamento non si riescono a tirare fuori. Sicuramente faremo un percorso un po’ diverso: è la prima volta che mi alleno con lui e dobbiamo capire tante cose. Non so se faremo un passaggio indoor anche perché la stagione all’aperto sarà importante e significativa, dovremo gareggiare tanto. Non abbiamo un progetto preciso al 100%, ma l’idea è di iniziare direttamente dalle outdoor".