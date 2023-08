Atletica: Jacobs, 'siamo determinati e preparati per la staffetta, ci possiamo divertire'

Budapest, 24 ago. – (Adnkronos) – “Contento di essere qui, anche perché era da Tokyo che non prendevo parte alla 4×100 e devo dire che mi è mancata parecchio. Mi è mancato il gruppo, stare insieme, fare le esercitazioni che facciamo di solito. Siamo determinati e preparati per questa staffetta, stiamo lavorando bene e in questi due giorni ho provato i cambi: c’è un ottimo feeling, la pista è veloce, ci possiamo divertire". Così Marcell Jacobs alla vigilia del suo ritorno con la staffetta 4×100 azzurra in occasione delle batterie dei mondiali di Budapest.

"Nei 100 metri è una stagione in cui il livello medio si è alzato moltissimo. Ci sono state tante sorprese, con l’esclusione di Kerley dalla finale. Si vedeva che Lyles era in gran forma, anche se dopo la semifinale avrei scommesso qualcosa di più su Coleman, ma era una gara aperta”, aggiunge il campione olimpico di 100 e 4×100.