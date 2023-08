Atletica: Jacobs, 'subito in pista al 110% per capire come sto'

Budapest, 18 ago. – (Adnkronos) – "C'è tanta curiosità anche da parte mia, Non ho avuto modo di testare quello che potrò fare. Lo scopriremo domani. Non è stato un periodo molto facile. Ho cercato di fare il possibile per essere qui. Avere un po' di fiducia verso l'anno prossimo è importante. Cercherò di divertirmi il più possibile". Così il campione olimpico di 100 metri e 4×100 metri Marcell Jacobs, in conferenza stampa, alla vigilia del primo turno di qualificazione per i 100 ai Mondiali di Budapest. "Domani, in pista nelle batterie, darò subito il 110 per cento -spiega il 28enne lombardo-. Devo capire qual è la situazione e la mia forma. Dopo un periodo di stop ho bisogno di sentire certe sensazioni che da troppo tempo non provo e capire a che punto sono. Avrò altri due turni per capire. Certo, se vedo che la prima batteria va in un certo modo, posso anche pensare di risparmiare qualcosa e non spingere troppo. Ma domani spingerò al massimo", ha spiegato l'azzurro.