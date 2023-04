Atletica: Jacobs, 'voglio la medaglia ai mondiali, sono sempre affamato e punto in alto'

Roma, 24 apr. – (Adnkronos) – "Stiamo lavorando ad alta intensità, voglio conquistare la medaglia mondiale. Sono sempre affamato e punto in alto". Lo dice il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100 ai Giochi di Tokyo, Marcell Jacobs, ai microfoni di Sky Sport, da Roma dove è in raduno con gli altri staffettisti azzurri. Il primatista europeo dei 100 metri parla poi del suo rivale Fred Kerley, campione mondiale in carica della distanza con il quale i rapporti non sono idilliaci: "C'è tanto rispetto, ma tante volte non lo sopporto. L'obiettivo principale è arrivargli davanti".