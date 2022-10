Atletica: la denuncia di Zaynab Dosso, 'mi hanno chiamata puttana straniera, nessuno ha reagito'

Roma, 17 ott. – (Adnkronos) – Un altro caso di razzismo scuote lo sport italiano. La sprinter Zaynab Dosso, bronzo nella 4×100 agli ultimi Europei, record italiano nei 60 metri, nata in Costa d'Avorio e residente a Roma, ha accusato, sui social, di essere stata pesantemente insultata da una donna in un bar della Capitale a cui aveva negato l'elemosina.

"Mi ha detto prima sibilando e poi ad alta voce: 'Puttana straniera, tornatene nel tuo Paese', mentre chi era intorno a me o è rimasto in silenzio oppure si è messo a ridere -scrive su Instagram la campionessa azzurra-. Non mi sento tutelata. Ora come ora ho paura a uscire, non perché penso che qualcuno possa farmi un gesto discriminatorio ma per l’indifferenza della gente".