Atletica: Larissa Iapichino salta 6,72 e vince il lungo al meeting di Sabadell

– (Adnkronos) – Larissa Iapichino vince il salto in lungo al meeting di Sabadell con la misura di 6,72 metri. Incoraggiante passo in avanti per la ventenne toscana, che la settimana scorsa si era imposta ai Campionati del Mediterraneo Under 23 con la misura non esaltante di 6,45. Iapichino tornerà in pedana il 10 febbraio a Berlino e poi nel fine settimana del 18-19 febbraio sarà protagonista ai Campionati Italiani Assoluti ad Ancona, preludio agli Europei Indoor previsti a Istanbul (Turchia) dal 2 al 5 marzo.