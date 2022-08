Atletica, medaglia di bronzo per Filippo Tortu: “Speravo in qualcos’altro, volevo l’oro…”

Ancora un successo per la nazionale azzurra di atletica. Filippo Tortu ha vinto la medaglia di bronzo nei 200 metri a Monaco.

La nazionale azzurra italiana sogna ancora agli europei di atletica che si stanno svolgendo a Monaco. Dopo l’incredibile oro di Gianmarco Tamberi, anche Filippo Tortu ha conquistato la medaglia di bronzo nei 200m. Il velocista classe 1998, ha concluso la corsa realizzando il tempo di 20″27.

Davanti a lui sono arrivati Zharnel Huhes, medaglia d’oro con 20″07 e Nethaneel Mitchell-Blake, medaglia d’argento con 20″17, entrambi britannici.

Medaglia di bronzo per Filippo Tortu: “Arrabbiato per il colore della medaglia”

Nonostante l’ottimo risultato portato a casa, il corridore ha affermato a Rai Sport: “Finita la gara sono po’ arrabbiato per il colore della medaglia, domani sarò più felice. Ho fatto una buona gara e semplicemente gli altri sembravano averne di più.

Speravo in qualcos’altro, volevo l’oro, in questo momento il bronzo mi va un po’ stretto ma quando raggiungi il podio in queste manifestazioni importanti bisogna essere felici. Sono orgoglioso di tutto il lavoro fatto quest’anno. Questa medaglia di bronzo mi lascia felice ma mi fa già pensare agli europei di Roma dove vorrò vincere”.

Più tardi ha scritto su Instagram: “Ho iniziato questo percorso nei 200 metri con l’obiettivo di migliorarmi e conquistare qualcosa di importante.

Torno a casa con una medaglia che ripaga di tutti i sacrifici di questi anni. Grazie a tutti per essere stati al mio fianco”.

Doppia medaglia azzurra nei 3000 siepi

L’Italia ha centrato altre due storiche medaglie nei 3000 siepi. Ahmed è arrivato secondo con il tempo 8:22.35, mentre Osama ha centrato la medaglia di bronzo con 8:23.44. Primo invece il finlandese Topi Raitanen con 8:21.80.