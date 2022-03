Atletica: meeting Belgrado, record italiano nel peso indoor per Ponzio con 21,61

Belgrado, 7 mar. – (Adnkronos) – Nick Ponzio stabilisce il nuovo record italiano nel lancio del peso indoor nel corso del meeting di Belgrado. Ponzio, americano di nascita e di formazione, radici italiane da parte del bisnonno di Paceco (Trapani), spedisce il peso da 7,26 kg alla misura di 21,61, due centimetri in più di quanto fatto da Leonardo Fabbri nel 2020 a Stoccolma (21,59).

A meno di due settimane dai Mondiali indoor di Belgrado, sulla stessa pedana che assegnerà le medaglie iridate, il pesista che ha debuttato in azzurro alle Olimpiadi di Tokyo lancia un messaggio di solidità a tutti gli altri lanciatori in lizza per il podio: è il sesto al mondo della stagione e a ben vedere uno soltanto è inarrivabile, lo statunitense primatista e oro olimpico Ryan Crouser. Nella serie del 27enne dell’Athletic Club 96 Alperia anche un 21,45 che ne ribadisce lo stato di forma strabiliante.

Stasera firma un miglioramento del personale indoor di otto centimetri rispetto al recente 21,53 di Torun e si avvicina al proprio limite all’aperto di 21,72, centrato nel 2020 quando non aveva ancora la cittadinanza italiana, acquisita invece nel giugno dello scorso anno. Un personale outdoor che potrebbe insidiare nel weekend a Leiria, in Portogallo, dove gareggerà con la maglia azzurra nella Coppa Europa di lanci, a una settimana dai Mondiali indoor.