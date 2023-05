Atletica: meeting di Nairobi, Tortu 4° nei 200 metri all'esordio stagionale

Nairobi, 13 mag. – (Adnkronos) – Esordio stagionale promettente, con ampi margini di miglioramento. Si può descrivere così la prima uscita del 2023 sul mezzo giro di pista di Filippo Tortu, che ha chiuso 4° al meeting di Nairobi, correndo i 200 metri piani in 20”30. Sulla stessa pista, nel settembre del 2021, Tortu corse l’allora primato personale di 20"11 (poi migliorato di un centesimo ai Mondiali di Eugene). La gara rappresentava il suo ritorno sulla distanza dopo il bronzo europeo dello scorso agosto a Monaco (20"27), a sei giorni dalla staffetta 4×100 di domenica scorsa a Firenze. Tortu esce bene dai blocchi ma i primi 7-8 appoggi sono lenti, prima di affrontare una bella curva. Non benissimo nella fase di transizione, poi chiude bene e rimonta qualcosa nel finale. Vince il canadese Aaron Brown in 20"14, davanti all'americano King e al liberiano Fahnbulleh.

Quarto posto per l'azzurro, che si piazza davanti al francese Fall, all'israeliano Afrifah, al botwsano Makwala e all'australiano Doran. Si è corso con un vento di +0.9 quindi risultato omologato dal punto di vista delle statistiche. Per rivedere Tortu in pista l'appuntamento è per il 24 maggio, a Savona, nei 100 metri. Il prossimo 200 sarà invece il 2 giugno, al Golden Gala di Firenze.