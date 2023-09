Atletica: meeting Zagabria, Jacobs terzo nei 100 metri in 10.08

Zagabria, 10 set. (Adnkronos) - Buona prestazione per l'azzurro Marcell Jacobs nei 100 metri del meeting di Zagabria, anche tenendo in considerazione il vento. La vittoria è andata a Ferdinand Omanyana in 9.94. In seconda posizione in 10.07 è giunto Oblique Seville, quarto ai Mond...

Zagabria, 10 set. (Adnkronos) – Buona prestazione per l'azzurro Marcell Jacobs nei 100 metri del meeting di Zagabria, anche tenendo in considerazione il vento. La vittoria è andata a Ferdinand Omanyana in 9.94. In seconda posizione in 10.07 è giunto Oblique Seville, quarto ai Mondiali di Budapest, mentre è terzo Jacobs, in 10.08.