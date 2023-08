Atletica: Mei (Fidal), 'a Budapest con una squadra compatta'

Budapest, 18 ago. – (Adnkronos) – Scocca l’ora del Mondiale di Budapest, è il momento delle dichiarazioni della vigilia per il presidente della Fidal Stefano Mei e il direttore tecnico Antonio La Torre, nella giornata che inaugura Casa Italia, l’hospitality house degli azzurri. Alla conferenza è intervenuto anche l’Ambasciatore d’Italia in Ungheria Manuel Jacoangeli. Nel corso dell’incontro è stato presentato ufficialmente il video promozionale Run in Beauty, con protagonista il campione olimpico Marcell Jacobs.

“Fino a poco fa ero impegnato nel Congresso World Athletics – sottolinea il presidente Mei – e da lì ieri è arrivata la prima medaglia italiana di questi Mondiali, con l’affermazione di Anna Riccardi rieletta nel Council, seconda in ordine di preferenze. È un momento esaltante per la nostra atletica in tutti i campi, da domani ci divertiremo in pista, con una squadra compatta che fa cose straordinarie. Il connubio con il CONI per Casa Italia è vincente, per storia e mezzi a disposizione, e per l’Italia non c’è migliore ambasciatore all’estero dello sport. A creare queste situazioni, a far parlare di noi, ci aiutano i risultati degli atleti da un paio di anni a questa parte.Al di là delle medaglie, in questa occasione mi aspetto tanti finalisti, segno tangibile del movimento. Il progetto sta funzionando, le società di base fanno un lavoro straordinario sul territorio, i tecnici lavorano come collante tra quello che accade in giro e il centro. Due parole ci hanno guidato: meritocrazia e responsabilità. Oltre a lavoro, investimenti mirati e non a pioggia, organizzazione”.

Il dt Antonio La Torre inquadra i temi principali della spedizione azzurra, composta da 78 atleti: “Siamo qui a testa alta, con la consapevolezza che abbiamo acquisito e senza dare niente per scontato, come accaduto ieri per i problemi avuti in viaggio, a causa di un volo cancellato, con atleti che sono arrivati nel cuore della notte e poi svegliati questa mattina alle sei da un controllo antidoping. La scaramanzia è dei perdenti e non mi spaventa che già nella prima giornata ci giochiamo molte chance. Mantenere i piedi per terra è il punto di appoggio migliore per esprimere le possibilità della squadra dove, parafrasando il titolo di una canzone di Guccini, abbiamo il maturo e il bambino: Gianmarco Tamberi e Mattia Furlani, con in mezzo Larissa Iapichino”.

Il ricordo più fresco è quello di Chorzow: “Abbiamo vinto agli Europei a squadre, conquistando la Coppa Europa un paio di mesi fa, ma dobbiamo dimenticarcelo, portando quello di positivo che siamo riusciti a fare. Qui mi piacerebbe vedere tanti finalisti, in un percorso che ci dovrà portare a esprimere tutto il nostro potenziale agli Europei di Roma e alle Olimpiadi di Parigi, con una squadra che ricalca i numeri di Tokyo. Ma non ci sono viaggi premio”.

“Felice di intervenire a livello personale – il saluto dell’Ambasciatore Manuel Jacoangeli – perché sono un appassionato di sport, e come ambasciatore perché lo sport è un elemento centrale nelle relazioni internazionali e diplomatiche, uno strumento per rafforzarle e migliorarle. Lo sport unisce e Casa Italia è un esempio della capacità organizzativa del nostro paese, un brand riconosciuto a livello internazionale. Nei prossimi giorni è inoltre prevista la visita a Budapest del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il 20 e 21 agosto, mentre tra le varie iniziative è in programma anche la mostra fotografica ‘Roma eterna evoluzione’ in occasione della candidatura della Capitale a ospitare Expo 2030”.