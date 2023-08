Atletica: Mei, 'orgoglioso di tutti i ragazzi, da loro mi aspetto altre soddisfazioni'

Roma, 23 ago. - (Adnkronos) - "Sono estremamente orgoglioso di tutti i ragazzi, si stanno comportando tutti in maniera esemplare, stanno dando tuti il 101%, quasi tutti si sono migliorati e per questo li voglio ringraziare e nei prossimi 5 giorni mi aspetto altre soddisfazioni". Così...

Roma, 23 ago. – (Adnkronos) – "Sono estremamente orgoglioso di tutti i ragazzi, si stanno comportando tutti in maniera esemplare, stanno dando tuti il 101%, quasi tutti si sono migliorati e per questo li voglio ringraziare e nei prossimi 5 giorni mi aspetto altre soddisfazioni". Così all'Adnkronos il presidente della Fidal Stefano Mei, in merito al mondiale di atletica in corso di svolgimento a Budapest. "Ovviamente le medaglie sono quelle che fanno parlare i giornali e ne abbiamo già vinte 3 migliorando i risultati dell'anno scorso a Eugene ma quello che a me da presidente federale preme ancora di più è che tutti si stanno onorando la maglia azzurra al meglio delle loro possibilità e sono sicuro continueranno a farlo anche nei prossimi giorni".