Atletica: Mennea day, il 12 settembre l'Italia corre con Pietro (2)

(Adnkronos) – L’oro della 4×100 sarà l’ospite d’onore della prima di due giornate organizzate dall’Avis Barletta: nel primo pomeriggio di sabato 11 settembre il “Trofeo il Piccolo Pietro” sarà dedicato interamente ai più piccoli, in una festa dell’atletica alla quale potranno partecipare tutti gli atleti di età compresa tra i 6 e i 13 anni che gareggeranno sulla distanza dei 50 metri all’interno dei giardini antistanti il Castello Svevo cittadino.

Il giorno dopo, domenica, la manifestazione proseguirà con il “Galà Internazionale del Salto con l’Asta al Castello”.

L’elenco di appuntamenti con il Mennea Day in tutta Italia – evento che sostiene le attività benefiche della Fondazione Onlus Pietro Mennea – è ancora in aggiornamento ma già include per il weekend dell’11 e 12 le tappe di Cernusco sul Naviglio (Milano), Cassola (Vicenza), Merano (Bolzano), Genova, Pesaro, Viterbo, Napoli. Nei giorni scorsi è già andato in scena il Mennea Day a Mereto di Tomba (Udine).

È in programma invece il 16 settembre a Casalmaggiore (Cremona), alla presenza di Manuela Mennea, la moglie di Pietro: l’Atletica Interflumina èpiù Pomì ha coinvolto le scuole del territorio al campo scuola Paolo Corna, per una sfida tra 180 studenti, all’insegna dei valori di Pietro.