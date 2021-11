Roma, 30 nov. – (Adnkronos) – Il mondo dell'atletica è in lutto per la morte a 52 anni di CJ Hunter, ex campione del mondo nel lancio del peso. Lo statunitense trionfò nell'edizione di Siviglia 1999. Hunter divenne protagonista della cronaca anche per il tumultuoso matrimonio con Marion Jones, l'ex regina dello sprint con cui divorziò nel 2002.