Atletica: Nepi (Dg Sport e Salute) 'Jacobs è un testimonial straordinario per la pratica di base'

Roma, 23 mag. – (Adnkronos) – Diego Nepi Molineris, Dg di Sport e Salute, sottolinea come i grandi eventi, è il caso del Golden Gala, non siano soltanto sport d'elite e spettacolo, ma anche opportunità da cogliere per la 'contaminazione' sportiva del Paese: "Il dovere degli uomini di sport è è nel saper cogliere i segnali.

In questo senso, le direzioni in cui si sviluppa il nostro lavoro sono essenzialmente due. La prima è nella creazione di un tessuto capillare di strutture e luoghi di sport in modo da dare vita ad un movimento nelle nostre città che sappia attivare un processo di inclusione, educazione e formazione", è la riflessione del Dg di Sport e Salute, che prosegue:

"Tutto questo seguendo l'esempio di Bruno Zauli, uno dei più grandi dirigenti sportivi che non è stato soltanto uno degli uomini chiave di Roma 1960, ma anche il 'padre' dei Campi Scuola di atletica leggera che si moltiplicarono nel Paese.

E certo non dimentico Primo Nebiolo che, negli anni 70 e 80, rivoluzionò il tessuto delle strutture sul territorio creando centinaia di nuovi impianti per l'atletica. E fu lui, Nebiolo, a ideare il Golden Gala, nel 1980, anno in cui furono boicottate le Olimpiadi di Mosca, per consentire agli atleti occidentali di misurarsi con quelli dell'Est europeo".

Il secondo architrave per la nascita di un nuovo 'strato' di entusiasmo e fermento non può che essere l'effetto traino di un campione come Marcel Jacobs: "Lui è uno straordinario esempio di energia progettuale.

Un ragazzo con cui fare una vera rivoluzione. Negli anni 70, ad esempio, grazie a Gustavo Thoeni e la valanga azzurra lo sci fu al centro di un vero e proprio boom. Un effetto per il quale poi, anni dopo, Alberto Tomba farà da booster. Atleti straordinari che hanno reso lo sci uno sport sempre più popolare e alla portata di molti, con il conseguente sviluppo economico, turistico, impiantistico". Jacobs é come Thoeni, Tomba e tutti quei fuoriclasse che hanno avuto il merito di fare da trampolino per il loro sport: "Sì, Marcel Jacobs è come questi uomini straordinari e attraverso le sue imprese la pratica di base dell'atletica leggera nel nostro Paese puo' arrivare a livelli altissimi.

Nostro compito è assecondarlo costruendo il tessuto impiantistico all'interno del quale i nostri ragazzi potranno sognare di essere come lui".