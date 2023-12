Atletica: Nepi Molineris, 'stadio dei Marmi impianto del futuro, crasi tra sport e bellezza'

Roma, 19 dic. – (Adnkronos) – "Oggi l'atletica è davanti ad una grande opportunità. I suoi risultati sono straordinari sia a livello giovanile che internazionale, si sta accendendo la scintilla che porta i ragazzi a correre e di nuovo in pista". Queste le parole di Diego Nepi Molineris, ad di Sport e Salute, nel corso del convegno Ussi 'L'Atletica e chi la racconta – Luoghi, storie e cambiamenti per la regina dello sport' al Salone d'Onore del Coni. "Come Sport e Salute siamo impegnati nell'impiantistica, anche di periferia. Ma noi abbiamo una visione: attualizzare l’impiantistica sportiva e quindi anche dell’atletica. Il futuro dell’impiantistica dell’atletica sarà una crasi tra sport di tutti e bellezza e sarà lo stadio dei Marmi che è in fase di ristrutturazione, comprese le sue statue. Le prime dieci sono state già scoperte e nel loro essere simboleggiano il 'divenire' che rispecchia l'idea che abbiamo seguito per l'attualizzazione dello stadio".