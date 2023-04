Atletica: novità nella marcia a Parigi 2024, staffetta mista a coppie sui 42,195 km

Parigi, 8 apr. - (Adnkronos) - Novità per la marcia alle Olimpiadi di Parigi 2024. World Athletics e il Cio hanno definito e ufficializzato il format della gara mista che sostituirà la 50 km maschile: non sarà la 35 km a squadre ma si tratterà di una staffetta a coppie (u...

Parigi, 8 apr. – (Adnkronos) – Novità per la marcia alle Olimpiadi di Parigi 2024. World Athletics e il Cio hanno definito e ufficializzato il format della gara mista che sostituirà la 50 km maschile: non sarà la 35 km a squadre ma si tratterà di una staffetta a coppie (un uomo e una donna), con quattro frazioni complessive, due a testa, per coprire un totale di 42,195 km, ovvero la classica distanza della maratona. L’ordine sarà uomo, donna, uomo, donna, e in sostanza ognuna delle frazioni sarà lunga poco più di dieci chilometri. World Athletics ha specificato che la distanza di maratona è stata scelta per la sua popolarità nell’atletica e per il suo legame con la storia dei Giochi Olimpici.

L’evento debutterà nel programma a cinque cerchi mercoledì 7 agosto 2024, sei giorni dopo la mattinata di giovedì 1° agosto che assegnerà i titoli olimpici della 20 km al maschile e al femminile. Il percorso sarà lo stesso della ‘venti’, ai piedi della Torre Eiffel, e a breve sarà annunciato il sistema di qualificazione che permetterà di individuare le 25 squadre previste. “Questo format è progettato per essere innovativo, dinamico e imprevedibile – ha spiegato il Ceo di World Athletics Jon Ridgeon – Riteniamo che sarà facilmente comprensibile dai fan, offrirà una competizione entusiasmante e, soprattutto, garantirà per la prima volta la piena parità di genere in tutto il programma olimpico dell’atletica leggera”.