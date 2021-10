Atletica: nuovo allenatore per Davide Re, andrà a Zurigo con svizzero Zberg

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – Nuova guida tecnica per il primatista italiano dei 400 e della staffetta 4×400 Davide Re. Le Fiamme Gialle hanno comunicato che l’atleta, dopo aver interrotto la collaborazione tecnica con Chiara Milardi, si trasferirà nei prossimi giorni in Svizzera, a Zurigo, per allenarsi con il tecnico svizzero Flavio Zberg, ex quattrocentista, nel gruppo che comprende anche il campione europeo under 23 dei 400 metri Ricky Petrucciani.

Il 28enne ligure, recordman del giro di pista con il 44.77 corso nel 2019 a La Chaux-de-Fonds, quest’anno ha centrato la finale olimpica di Tokyo con la 4×400 (settimo posto) migliorando per due volte il primato italiano insieme ad Aceti, Sibilio e Scotti fino a 2:58.81.